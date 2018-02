Video: se le quedó el auto en la General Paz y fue víctima de robo piraña

Un hombre estaba detenido por un problema mecánico en la banquina de la Av. Gral. Paz altura Dellepiane y fue atacado por 3 pirañas que le robaron en pocos segundos y escaparon. Todo quedó grabado.

Fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo del Anillo Digital, que dió aviso a los móviles más cercanos, tanto de la ciudad como de la provincia. Detuvieron a uno de los ladrones que se había escapado para Villa Celina, por uno de los pasillos de la villa Millán.

La víctima luego de ser robada se retiró del lugar y no realizó la denuncia. A través del sistema del Anillo Digital se identificó el número de patente del auto para encontrar a el conductor. Esto resulta indispensable para que el damnificado se presente a hacer la denuncia y aportar más datos a la causa.

Esta de moda este tipo de robo porque el ladrón no utiliza armas, lo que hace que la pena, en caso de ser detenido, sea leve.

La investigación es realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 1 a cargo Dr. Duplaa. Departamento Judicial la Matanza.