Sigue el escándalo de la mujer que se metió en el escáner de control de equipajes por su valija

Una mujer china se ha metido en el escáner de control de equipajes para no soltar la maleta por miedo a que le robasen el dinero que portaba en ella. La noticia generó un revuelo mundial... ¿cómo hacemos para no perder la valija? ¿La acción de la mujer fue porque entró en pánico ante la posibilidad de perder la plata? ¿debe ser penalizada por su accionar?

Todos interrogantes que surgen a partir de las las imágenes. En ellas, se puede ver la silueta de una mujer en pantalla del control del escáner de la estación central de trenes de Dongguan, al sur de China.

Las imágenes que han circulado por las redes sociales muestran cómo aparece por la boca de salida del aparato frente a otros pasajeros y guardias de seguridad sorprendidos.