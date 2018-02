Video: un niño 'demoníaco' convirtió un vuelo en una pesadilla

Un pasajero atormentado por el menor publicó un video que muestra su "pesadilla" de ocho horas de vuelo, donde un niño gritó durante todo el viaje.

En las imágenes se puede ver al menor fuera de control subiendo a la parte superior de los asientos y gritar mientras el avión aún estaba en la pista antes de partir.

Antes de que despegue el vuelo, se puede escuchar desesperadamente a la madre del niño pidiéndole a la azafata que "encienda el WiFi para que podamos poner en marcha el iPad".

Your browser does not support the video element.

Pero en lugar de prepararse para el vuelo, el niño comienza su comportamiento perturbador que consiste en torturar a los pasajeros a bordo durante ocho agonizantes horas.

El video fue subido a YouTube por Shane Townley , quien lo tituló "niño demoníaco grita y corre durante un vuelo de 8 horas".