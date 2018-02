Gobierno sobre marcha de Moyano: "No hay lugar para mafias, extorsión ni aprietes"

El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, aseguró que el Gobierno es "respetuoso" de quienes participen de la movilización del 21 de febrero convocada por el gremio de los camioneros, pero aclaró que debe ser "sin extorsión y violencia".

"Somos respetuosos de los que quieran manifestarse y estar en la calle", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas desde Chapadmalal durante la conferencia de prensa que se dio al término de la primera etapa de las jornadas de Trabajo del Gabinete, que encabeza el presidente Mauricio Macri.

Además, el funcionario ratificó que "no hay lugar para mafias, extorsión y aprietes".

"No vamos a retroceder, estaremos con los brazos abiertos a los que tienen actitud dialoguista. Tenemos la tranquilidad de la independencia de los poderes, el accionar de la justicia. La discusión no pasa por una persona en particular", indicó en alusión al líder camionero, Hugo Moyano.

En ese sentido, indicó "queremos una argentina donde no haya extorsión y violencia", y aclaró que en materia económica el gobierno tiene "un desafío" que es dar "lucha contra la pobreza", para ayudar a los argentinos que viven "bajo la línea de pobreza".

Además, expresó que "queremos un modelo productivo

Seguidamente, indicó que "La movilización de la semana que viene son discusiones profundas respecto donde nos paramos como gobierno y sociedad".