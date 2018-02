Homero Simpson sorprende a los pasajeros de un vuelo a Trelew

Los pasajeros de un avión de Aerolíneas Argentinas se sorprendieron al escuchar la voz de Homero J. Simpson,resulta que el mexicano Humberto Vélez, la voz latina detrás del personaje de se encuentra visitando nuestro país.

La tripulación de Aerolíneas advirtió su presencia y le pidió amablemente a Vélez que se acercara a la cabina para darle una sorpresa a los pasajeros para que tuvieran el honor de compartir el vuelo con Homero.

El video fue compartido rápidamente y se convirtió en uno de los virales con más vistas de las últimas horas.

Homero comenzó a relatar por dónde iba volando el avión "Ahora estamos por Trelew. Oh, lo pronuncié bien", bromeó.

"Sobrevolaremos una hora y media más y llegaremos todos a la Taberna de Moe", dijo y todos vivieron un momento muy grato.