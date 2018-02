Macri ratificó su defensa a Chocobar y cuestionó el procesamiento contra el efectivo

El presidente Mauricio Macri ratificó este viernes su defensa del policía Luis Chocobar, acusado de homicidio agravado, y afirmó que "como ciudadano" no entiende cómo la Justicia pudo ratificar el procesamiento contra el efectivo que "perseguía a un asesino".



"Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien, pero en el último instante se excedió. Estamos hablando de un policía que perseguía a un asesino", recalcó el mandatario nacional.



En conferencia de prensa en el Complejo Turístico de Chapadmalal, Macri cuestionó a los jueces de la Cámara del Crimen que este viernes confirmaron el procesamiento del uniformado de la Policía Local de Avellaneda y elevaron la calificación del delito a "homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber".



"Seguro que (el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio) Zaffaroni los llamó para felicitarlos", subrayó el Presidente.



Al cuestionar a la Justicia por su fallo, el jefe de Estado remarcó: "No sé qué esperan esos tres jueces. ¿Pretendían que lo dejara escapar?".



Además, afirmó que si el turista estadounidense atacado en el barrio porteño de La Boca está vivo "es por mérito del médico y del policía que evitó la puñalada número 11".



"Espero que en las siguientes instancias entiendan lo que queremos una gran mayoría de vivir en paz", enfatizó el mandatario, aunque sostuvo que ve a la Justicia como un poder "independiente".



Macri, que semanas atrás recibió a Chocobar y le expresó su respaldo en varias oportunidades, apuntó contra la decisión de la Sala IV de la Cámara del Crimen, integrada por Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo, que confirmó el procesamiento del policía, luego de que éste pidiera ser sobreseído.



En el fallo, los magistrados también elevaron la calificación del delito a "homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber", por la muerte de un joven de 18 años que escapaba tras apuñalar a un turista en el barrio de La Boca.



En tanto, declararon la nulidad del embargo de 400 mil pesos sobre sus bienes que había sido dictado en primera instancia, cuando se había caratulado la causa como "homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso de legítima defensa".