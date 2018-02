Macri, ante polémicas con funcionarios: "El apego absoluto a la transparencia es nuestro compromiso"

El presidente Mauricio Macri subrayó esta tarde que el 2018 será "un año bueno" y, en alusión a los distintos casos sobre presuntos conflictos de intereses y hechos de corrupción en su Gobierno, remarcó que "el apego absoluto a la transparencia es uno de los principales compromisos" del Gobierno.



"Pudimos reflexionar, compartir horas de trabajo con el equipo, repasar lo que hemos vivido estos dos años de Gobierno y concentrarnos en este 2018 que se presenta como un año bueno, en el que vamos a seguir creciendo, encarando transformaciones", sostuvo el mandatario.

En conferencia de prensa tras encabezar una jornada de trabajo en el Complejo Turístico de Chapadmalal, el jefe de Estado se refirió a las recientes acusaciones contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan: "El apego absoluto a la transparencia es uno de los principales compromisos que he asumido".



"Vamos a encarar como corresponde todo el suministro de la información" hacia la Oficina Anticorrupción y la Justicia, indicó el líder del PRO, quien destacó que los funcionarios deben "dar explicaciones cada vez que sea necesario" y pidió que "nadie se enoje frente a una denuncia".