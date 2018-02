Rosángela, la más sexy de Perú, se confiesa en Diario 26: "Sueño con estar en lo de Tinelli"

Rosángela Espinoza, "la mujer más sexy de Perú" habló de todo con Diario 26: su vida, sus proyectos, su hombre ideal y su sueño de participar en el Bailando por Sueño, ¿lo logrará?. No te pierdas sus mejores fotos y todo lo que nos contó.



Para empezar y sabiendo que somos un medio argentino, me gustaría que me cuentes quién eres y qué hacés actualmente en televisión.

Estudio marketing en la universidad, soy empresaria, tengo una tienda de ropa y una línea de jeans y también soy animalista. Es un programa de protección animal, de mascotas abandonadas. Actualmente estoy trabajando en el reality "Esto es Guerra" y también participo en una secuencia en un programa de espectáculo como conductora.

¿Cuál fue tu reacción a leer nuestra nota y la repercusión que has tenido en la Argentina?

Quedé sorprendida de ver la noticia y bueno de verdad agradecida por el halago, muchas gracias. La repercusión que he tenido en Argentina, sólo estoy agradecida. Aquí los medios empezaron a rebotar la noticia, en programas de espectáculos. Muchas gracias de verdad.

Luego, en un plano más personal, ¿qué te atrae de un hombre y cuál es tu tipo ideal?

Me atrae un hombre que sea pulcro, limpio en todo sentido. En su trabajo, en la manera de vestirse, siempre miro las uñas, el cabello. El tipo ideal es que sea caballero, personalidad y lo más importante es que me sienta bien y cómoda. Me encantan los detalles que tenga detalles románticos, que tenga creatividad en hacer las cosas. Que sea espontáneo.

¿Crees que los hombres son más tímidos con vos por ser famosa y ser una de las mujeres más lindas de Perú?

Depende, hay hombres súper extrovertidos, hombres tímidos. Pero por lo general hay bastante timidez, capaz porque trabajo en televisión pero cuando nos conocemos y hay un tema de conversación, ya todo fluye.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Uno de mis sueños es ser madre, tener una hermosa familia, terminar mi carrera, en el tema empresarial exportar mi línea de jeans y también crear una ONG para ayuda animal. Por último trabajar en una película internacional, ese es uno de mis sueños. También uno de mis sueños es estar en el programa de Tinelli, participar en el reality de baile, ya que en 2016 participé en el Gran Show (reality muy famoso en Perú) donde pude lograr dos veces consecutivas alzar la copa y me encantaría participar allí.