Repudiable caso de homofobia en una clase de medicina en la UBA

Un estudiante de medicina de la UBA publicó en las redes una imagen sobre una diapositiva que estaban utilizando para dar una clase de Medicina Legal en la Facultad con contenido discriminador y homofóbico.

En una de las diapositivas, cuyo título era "El delito homosexual", se podían visualizar contenidos como "Los celos entre homosexuales son potencialmente peligrosos" o definiciones como "Homosexual latente: teme por su deseo erótico y mata a un homosexual en actitud sexual reivindicatoria (reasegura su virilidad cuestionada)".

Sí Nati, acá hay una foto sacada desde otro ángulo x otro chico. Se dio en una clase de medicina legal que es una materia de 5to, en el curso de verano, se va a llevar al consejo directivo de la facu pero igual queremos q llegue a los medios así no queda en nada! Gracias ❤ pic.twitter.com/IvHkpn2ySW — Bunny (@annsavk) 16 de febrero de 2018

Agustina Larsen, consejera estudiantil del Consejo Directivo de la Facultad dijo: "Repudiamos que en la Universidad de Buenos Aires se estigmatice la identidad y orientación sexual. Los argumentos discriminatorios presentados carecen de cualquier cientificidad. No es la primera vez que denunciamos contenidos homofóbicos en una clase en la Facultad de Medicina. Son contenidos oscurantistas que deben desaparecer de la educación y la salud públicas, que deben ser científicas y laicas”.

Samuel Lopez, también consejero estudiantil, agregó que “el ámbito académico no puede justificar ningún tipo de discriminación. Con este tipo de argumentos se legitiman crímenes de odio y todas las expresiones que discriminan a cualquier joven por su orientación sexual. Exigimos explicaciones a las autoridades de la Facultad sobre lo sucedido, que no puede pasar desapercibido. La homofobia y la discriminación no pueden tener lugar en la Universidad de Buenos Aires ni en ningún ámbito educativo".