Mirá el trailer de Cobra Kai, la serie que marcará el regreso de Karate Kid

Johnny Lawrence y Daniel Larusso, personajes de la recordada película "Karate Kid", volverán a verse las caras en "Cobra Kai", una serie que se emitirá por YouTube.

Entertainment Weekly reveló el primer teaser oficial de "Cobra Kai", serie exclusiva de YouTube que reúne luego de tres décadas a los actores William Zabka (Johnny) y Ralph Macchio (Daniel-san), quienes se han alejado de las artes marciales.

"'Cobra Kai' será una genuina continuación de las cintas originales; llena de comedia, corazón y emocionantes escenas de lucha.

"Cobra Kai" tendrá entre sus tramas principales el dolor de Daniel Larusso por la muerte del maestro Miyagi (Pat Morita), quien lo entrenó no solo para ser un buen luchador, sino para respetar a sus oponentes.

"Golpea primero. Golpea duro. Sin piedad". Esas palabras, grabadas en los muros del "Cobra Kai", sirven de fondo mientras Daniel-san y Johnny, ahora adultos, se miran como si la mayor pelea de la primera película nunca hubiese terminado.