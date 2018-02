Del Potro contó una dura noticia y recibió el apoyo de Jimena Barón en Instagram

Juan Martín Del Potro no atraviesa un buen momento en su vida personal. Tras separarse de su novia Jimena Barón, el tenista publicó una dura noticia en su cuenta de Instagram: la muerte de su perro, fiel compañero por casi 10 años.

"Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", escribió junto a una foto.

La cantante le dio "me gusta" a la publicación y así le demostró su apoyo en este angustiante momento. El like demuestra una buena relación entre los ex y, por qué no, un guiño a una posible reconciliación.