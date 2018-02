Becky Vázquez, en Me Gusta la Tarde: "Fede Bal es un amigo pero Laurita no me creyó"

Becky Vázquez, supuesta tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernández, habló con Pilar Smith y Santiago Zeyen en Canal 26. Mirá la entrevista en la nota.

Tras la consulta de Santiago sobre que en los pasillos del teatro es un secreto a voces que existe una relación con el actor, Becky respondió: “No se que dijeron los demás, pero lo único que pueden decir es que tenemos buena relación. Fede quizá está en mi camarin, charlando junto a Jacky, otra de las chicas con la que comparto camarín. Nos conocemos hace un montón y Fede nos considera sus amigas”.

“Cuando suceden estas cosas, si no hay nada concreto, es como rondar sobre lo mismo. No sé que dijeron de mi y no entiendo por qué lo dicen. A mi nadie me vino a decir nada”, comentó la bailarina.

Luego, Zeyen consultó sobre si le gustaba Fede Bal: “Fede es un amigo”, dijo la bella integrante del elenco de Carmen Barbieri. “Estoy sola y no te puedo responder si me gusta como hombre porque es mi amigo”, expresó.

“Fede nunca subió a mi departamento. En la casa de él si estuve. Pocas veces, pero con todo el elenco, en cenas que organizaba porque tiene una casa grande”, comentó.

“Cuando le conté a Laurita que no había pasado nada con Fede, no me cree. De hecho, mucho no me escuchó. Me dijo que ya se había enterado de todo, que se habían separado y que podía hacer lo que quisiera con Fede. Ella dio por sentado algo pero no me dio ningún detalle. 'Ya sé todo' me dijo y me aseguró que todo el elenco lo sabía”, explicó.

“Si tiene una foto o un video, que lo muestre. No tengo los medios para armar una movida de este tipo. Son solo rumores y está en la nebulosa”, cerró la bailarina.