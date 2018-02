Triaca: "Presenté mi renuncia y Macri me dio un respaldo total"

Jorge Triaca habló luego de la polémica con su empleada doméstica y confesó que le presentó la renuncia al mandatario.

“Le propuse mi renuncia al presidente. Algo que ya había hecho desde el primer momento en que fui elegido. Y se lo reiteré en este caso, por supuesto. En ese momento sentí un respaldo total. Le expliqué al Presidente todo lo que había pasado y él me dijo 'tenés que seguir adelante, tenés una tarea importante'. Sentí su respaldo, el de Marcos Peña y el de todo el Gabinete”, dijo.

Ante la consulta sobre si creía que había afectado la imagen del mandatario, el ministro aclaró: “No lo sé. Pero hay temas muchos más importantes en relación al Gobierno. Por ejemplo, cómo vamos a cambiar la Argentina”.

También hizo referencia a la medida de Macri de prohibir que trabajen familiares de funcionarios en el Gobierno: “La sociedad está muy demandante de muestras claras de transparencia y de diferenciación. Entiendo que a veces podemos perder enormes capacidades, pero sé que la sociedad está curando heridas del pasado. Es necesario lo que hizo”. El ministro tenía a su mujer y dos hermanas trabajando en el Estado, de las que, según afirmó, puede “dar certezas de la idoneidad”.

Por último, explicó la polémica con su ex empleada doméstica, Sandra Heredia y su trabajo en el SOMU.

“Primero de todo: ella tenía un vínculo laboral con mi hermano, que se encarga de las propiedades de mi hermana. Y acaba de cerrar un acuerdo de indemnización homologado con escribano en la provincia de Buenos Aires. El vínculo está terminado, particularmente el de mi hermano con ella”, explicó y continuó en relación al audio que desató el escándalo: “Yo ya he pedido perdón por el audio. Se lo pedí a Sandra el mismo día del hecho. La verdad es que fue un momento de mucha tensión, en el que no encontraba mi silla de ruedas. Es una situación muy difícil de entender para el que no está en silla de ruedas”.

Finalmente, en relación al trabajo en el SOMU, Triaca aseguró que “no hubo delito” y que Heredia “sabía hacer su trabajo. Pero más allá de eso, yo creo que no ha habido ningún delito ni la búsqueda de sacar ventaja ni de mi hermano ni de mi familia”.