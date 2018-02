Tragedia aérea en Irán: se estrelló un avión de pasajeros y hay 66 muertos

Los pasajeros y tripulantes (66 personas en total) que viajaban a bordo de un avión de línea aérea iraní Aseman Airlines que se estrelló el domingo en una región montañosa del suroeste de Irán murieron como consecuencia de un violento accidente.

"Tras la búsqueda en la zona donde el avión se estrelló, fuimos informados de que todas las personas a bordo habían perdido la vida", dijo este domingo el portavoz de la compañía, Mohamad Tabatabai.

En la aeronave viajaban 60 pasajeros, entre ellos un niño, y seis miembros de la tripulación. El avión iraní, que viajaba entre Teherán y la ciudad iraní de Yasuj, "se estrelló en la región de Semirom", unos 480 kilómetros al sur de la capital, se informó.

Un helicóptero de rescate fue enviado al lugar dado que "debido al relieve montañoso de la región es imposible enviar ambulancias", informó Mojtaba Jaledi, portavoz de los servicios de emergencias.

Alaedin Boruyerdi, presidente de la comisión sobre seguridad nacional y política exterior del parlamento iraní dijo hoy que se trata de un avión de marca ATR de la compañía aérea Aseman Airlines. Todo indica que el accidente fue provocado por la climatología, en concreto por la niebla y el viento registrados en esa región.

Irán cuenta con una flota aérea obsoleta debido a años de sanciones internacionales y en la última década se han producido varios accidentes graves.