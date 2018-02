Marcos Peña, sobre Díaz Gilligan: "No habrá protección para nadie"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló sobre el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien no declaró que fue director hasta noviembre de 2014 de una sociedad del Reino Unido vinculada al negocio del fútbol con US$1,2 millones en Andorra.



"Estamos haciendo una discusión sobre el patrimonio antes de entrar al gobierno y si los declaró o no. No estamos hablando de fondos públicos o corrupción. Tenemos que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Justicia, no creemos que en estos casos tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas, si fuera en el caso de la función actual, de hacer un apartamiento temporario", dijo.

Díaz Gilligan presentará mañana documentación ante la OA su descargo. El funcionario afirmó que demostrará que "la acusación es falsa". Sobre ello, el jefe de Gabinete afirmó: "Espero que el lunes se presente y, a priori, confiamos en nuestra gente. Que vaya, presente todos los papeles, son temas muy técnicos para saber si hubo omisión. No habrá protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, tendrá que responder ante la Justicia. No vamos a apañar a nadie".

La OA se pone al frente de las investigaciones, todos estamos a disposición en tiempo real. Eso es el cambio. Por respeto a la persona y a todo el proceso, no puedo opinar sobre supuestos.Vamos a esperar y a partir de ahí se analizará. Estamos hablando de algo que es una denuncia sobre su paso previo a la funciona pública", sostuvo.