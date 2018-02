El operativo de seguridad que planea el Gobierno para la marcha de Moyano

El presidente Mauricio Macri y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resolvieron reforzar el operativo de seguridad para el acto del miércoles próximo en la avenida 9 de Julio, que encabezará Hugo Moyano.

La organización se resolverá mañana a las 11, en una reunión entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y representantes del sindicato de camioneros, de La Bancaria y de las organizaciones sociales y los partidos de izquierda.

El gobierno porteño no quiere permitir el estacionamiento de los colectivos en las avenida 9 de Julio ni Madero ni Huergo. Ello congestionaría el tránsito que ingresa del norte por la autopista Illia y del sur a través de la autopista a La Plata. Una alternativa es destinar la avenida San Juan para ubicar los transportes.



La Policía de la Ciudad estará preparada ese día para intervenir y llevará todo el armamento antidisturbios: postas de goma, gases lacrimógenos, escudos y carros hidrantes.

Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad porteño, acordó que habrá 2000 hombres de seguridad del sindicato de camioneros para que ellos se autorregulen y sean "ordenadores". Camioneros informó que se concentrarán unas 200.000 personas; se movilizarán en 4000 micros, y el palco estará sobre la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, mirando hacia la avenida San Juan.

Patricia Bullrich, mantendrá a las fuerzas de seguridad federales acuarteladas en estado de alerta y reserva para el caso de una emergencia, como ocurrió el 18 de diciembre último.



El recuerdo de los violentos enfrentamientos del 18 de diciembre en la Plaza del Congreso durante el debate de la reforma previsional llevó a Rodríguez Larreta a ordenar que la Policía de la Ciudad porte armamento antidisturbios como fija su protocolo. El reglamento indica que no debe llevar ningún tipo de armamento letal en concentraciones callejeras.

Todavía no está definida la cantidad de efectivos. En el gobierno de Rodríguez Larreta aseguran que Moyano está interesado en que no haya violencia para no enturbiar ni deslegitimar la marcha.