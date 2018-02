Franceso Rotundo: "Quiero representar mejor a los italianos en el mundo"

El 4 de marzo se renovará el Parlamento Italiano y Francesco Rotundo es uno de los candidatos a diputado que se presentará con la lista Unione Tricolore America Latina (UNITAL). En una entrevista con Canal 26 cuenta su propuesta.

Las elecciones del 4 de marzo serán las primeras que realizará la República Italiana con su nueva ley electoral, que plantea un sistema mixto entre colegios uninominales y listas sábana para designar a los 630 diputados y 315 senadores.

Esos legisladores definirán el próximo 23 de marzo el nuevo Gobierno, que deberá contar con un mínimo de 40 por ciento de consenso parlamentario.

Rotundo explica un poco más sobre las elecciones: "En Italia la ley permite que representantes de cada lugar puedan estar en el Parlamento Italiano. Hay que estar en la mayoría de las sesiones".

Sobre su candidatura explica: "Yo no soy un improvisado en lo que es la comunidad italiana porque vengo trabajando desde siempre, trabajaba en las asociaciones y de manera desinteresada. 40 años en la colectivdad me avalan."

Con respecto a las propuestas que tiene, dice: "La red consular ha sufrido un deterioro importante, debido a que hubo una reducción en el presupuesto. La ciudadanía italiana se ha tasado en 300 euros, pero 90 euros de esos deberían ir al consulado para mejorar la red consular. Esta ley fue aprobada pero nunca se aplicó, aunque los 300 euros sí se cobran. Falta reglamentar la ley, es cuestión de buena voluntad".

Y agrega: "Un porcentaje deberíamos destinarlo a la lengua y cultura, que ha sufrido muchos recortes y además a la parte asistencial. La propuesta es que en las escuelas esté también la opción del italiano, que la persona que quiera acceder al idioma y no tenga los recursos pueda hacerlo."

Al finalizar explicó el proceso por el cual se debe votar: "Es muy importante saber que nosotros votamos por correspondencia y ya están llegando. Deben devolverlos antes del 28 de febrero, también por correo. También pueden acercarse al consulado. Hay una única boleta para diputados y senador, uno traza con una cruz el partido y escribir el apellido del candidato. En mi caso sería Rotundo".