Video: los hinchas de River cantaron en contra de Mauricio Macri

Los hinchas de River Plate cantaron en las tribunas del estadio Monumental insultos contra el presidente Mauricio Macri luego del partido que el "millonario" empató 2-2 con Godoy Cruz.



El enojo de los Millonarios se produjo este mismo domingo por tres fallos que habrían perjudicado al club: un penal no cobrado, un gol del "Tomba" en posición adelantada y un toque atrás de Jonathan Maidana que el arquero Jorge Baliño consideró pase al arquero y tiro libre indirecto dentro del área.

Your browser does not support the video element.

River y San Lorenzo son los equipos que parecen formar un eje común contra AFA y apuntando a que desde el Gobierno también se busca perjudicarlos.