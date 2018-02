Creed fue toda una revolución que consiguió revitalizar la saga y el mito de Rocky y ahora está dando señales de vida Creed II, se sabe que se centrará en un nuevo enfrentamiento entre Rocky y Drago. Sin embargo, serán los pupilos de cada uno los que se subirán al ring.







El legendario Sylvester Stallone acaba de publicar el primer póster de "Creed 2" y ha destrozado literalmente Internet.

En el póster, que Stallone compartió en su página de Instagram, él y Dolph Lundgren pueden verse de pie detrás de los personajes más jóvenes mientras se preparan para enfrentarse.

Escribió: "Tiempo de lucha ... FANPOSTER !!! y acalara que no es oficial.