Conmovedora historia de joven de 19 años que quiere morir: “Sólo pido descanso”

Paula Díaz Ahumada es una joven chilena que tiene 19 años de edad y sufre una curiosa enfermedad no diagnosticada que le causa creciente malestar y muy fuertes dolores.

Su caso conmueve a todo su país y ha traspasado las fronteras.

“Tiene tanto dolor que solo quiere morir”, declaró recientemente la hermana de Paula.

La joven que desde hace tiempo se encuentra convaleciente, no quiere seguir sufriendo y eso la llevó también a recurrir a la presidente de Chile, Michelle Bachelet, para que le autorice la eutanasia.

El asunto generó conmoción y un debate social en Chile que dio como resultado que el 68% de los chilenos se manifestara a favor de la eutanasia.

"Sólo pido descanso, le suplico que me dé la eutanasia, no soporto mi cuerpo", rogó Paula a la presidente, a través de un mensaje desgarrador que ya dio la vuelta al mundo.

"No tengo descanso ni de día ni de noche, le suplico con toda mi fuerza que me venga a ver porque ya no puedo esperar más, no comprendo, no puedo comprender, si hemos hecho de todo y sigo luchando para que ella me escuche", dijo la joven en un video que circula por Internet dentro de la campaña #JusticiaParaPaula.

La chica asegura que su cuerpo está "desgarrado" y no hay nada que no le duela.

"Todo me quema", comentó muy dolida Paula desde su cama. "¡Quiero pedir ayuda y ya no sé como hacerlo", dice, antes de contar que ya no quiere saber más de hospitales porque "nada le calma".

La joven comenzó a sufrir dolores muy fuertes de cabeza en 2013, a lo que siguieron dolores en casi todo su cuerpo e insensibilidad de las articulaciones. Su hermana, Vanessa, está segura de que todo comenzó cuando Paula fue hospitalizada por síntomas que los médicos asociaron con una tos convulsa.

"Nosotros como familia lo tendemos a relacionar con que Paula en 2013, un poco antes de caer hospitalizada, recibió una vacuna trivírica que cubre tres tipos de enfermedades (difteria, tétanos y tos convulsiva) y mi hermana cayó

precisamente hospitalizada primero por una supuesta tos convulsiva", comentó Vanessa.