Cristina contra el PJ: "A mi nunca me interesó el partido, que se suturen el orto"

Este lunes se difundieron nuevas escuchas telefónicas entre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli.



En los audios, la actual senadora critica duramente a varios funcionarios, al presidente e incluso a dirigentes peronistas.



"Que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco", señaló Cristina Kirchner en referencia a la dirigencia del PJ, en uno de los audios surgidos de escuchas judiciales.



En las grabaciones, que serían de 2016, los funcionarios se refieren a la situación del PJ luego de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015 y Cristina Kirchner afirma que nunca le importó el partido, dejando un mensaje: "Que se suturen el orto".



El díalogo completo:

CFK: Pero además yo creo que hay que armar algo más joven… Un sub 40…

OP: Sí. Sí. Yo coincido totalmente. Tienen que aparecer caras nuevas.

CFK: Sí. Sí. Absolutamente.

OP: Sí, en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros.

CFK: Claro. Yo estoy convencida. Absolutamente.

OP: Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

CFK: Dale, dale… ¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?

OP: Y yo creo que nosotros qué vamos a ir ¿a pelearnos con ellos?

CFK: Nooo, no, no…. En absoluto. No. En absoluto. En absoluto.

OP: No nos peleemos por el partido… Que hagan lo que quieran…

CFK: No, que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco.

OP: No, no..

CFK: Nunca. Bueno, Oscar…

OP: Nos hablamos en la semana. Chau, Chau.



Las escuchas, corresponden al expediente que instruye el juez federal Ariel Lijo e interviene el fiscal Guillermo Marijuan, hay material de 88 CD con grabaciones en donde se puede escuchar los insultos de la ex mandataria contra el propio presidente de la Nación y otros dirigentes.

A continuación el audio de la escucha: