Cristina Kirchner contra Massa y Pichetto en polémicas escuchas

Se conocieron nuevos audios de conversaciones telefónicas entre la senadora Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que forman parte de la causa contra el exjefe de la AFI por supuesto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi.

Nuevos audios entre Cristina Kirchner y el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli se conocieron, con duras críticas a Sergio Massa, Pichetto y un fuerte insulto a Stolbizer.

En uno de los audios difundido, Cristina y Parrilli comentan una reunión entre el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa, líder del Frente Renovador y exdiputado.

El exfuncionario le pide instrucciones: “¿Vos querés que salgamos a contestarles a estos?”. La expresidenta le ordena ignorar a Pichetto y que salga a “pegarle” a Massa. Luego, insulta a Margarita Stolbizer, aliada del tigrense y también exdiputada.

Your browser does not support the audio element.

OP: -¿Vos querés que salgamos a contestarles a estos? No les decimos un carajo, ¿no? Nada.

CK: -¿A quién?

OP: -A estos, a Pichetto, todos estos. No les decimos nada. a los intendentes.

CK: -No.

OP: -A mí me han llamado. Yo me callo la boca y no hablo un carajo.

CK: -No.

OP: -Que hablen, nomás.

CK: -¿Vos te crees que la gente registra lo que dice Pichetto? Y si lo registra, lo registra para putearlo. No. No. Ignorarlos. Al que hay que pegarle es a Massa. Ese sí. Habla bien de Macri por TN y, mal de Macri por C5N, es increíble.

OP:- Es increíble, sí. Doble discurso.

CK: -No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta (Stolbizer) y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos. No, déjalos.