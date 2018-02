"Tuitazo" y marcha frente al Congreso para reclamar por el aborto

(Foto: Agencia NA)



Una nutrida marcha a favor del aborto se realizó este lunes frente al Congreso de la Nación, donde los manifestantes, en su mayoría mujeres, se movilizaron con pañuelos verdes para hacer visible su reclamo.



Bajo el lema "Aborto legal ya", la convocatoria reunió a una multitud que se reunió en la Plaza del Congreso encabezada por organizaciones feministas y agrupaciones políticas de izquierda, entre otros.



La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó unas horas antes a un tuitazo con el hashtag "#AbortoLegalYa" y a un "pañuelazo" frente al Congreso. La convocatoria por la despenalización del aborto incluyó a ciudades de todo el país.



Entre las consignas de la campaña figuran propuestas como "despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país".



Sobre la movilización, Vanina Biasi, una de las organizadoras de la marcha, afirmó: "El espíritu que nos mueve a las mujeres es que falta que el Congreso debata sobre el aborto"."Es necesario una política integral a favor de las mujeres. Son once años de cajoneo en el Congreso", indicó.



En tanto, Mercedes Trimarchi, activista feminista y militante de Izquierda Socialista, manifestó: "Estamos muy contentas por la convocatoria, ya desde temprano vino mucha gente".



"La manera para dar vuelta ese no debate del Congreso es estar en la calle. Presentamos varias veces un proyecto de ley", dijo, y explicó que "hoy, aunque sea clandestino, se producen 500.000 abortos por año".



"Mueren 500 mujeres al año por los abortos clandestinos. Hay un nivel de hipocresía en la sociedad", aseguró, y dijo que "las mujeres que no tienen dinero ponen en riesgo su vida".



"El derecho al aborto es un derecho que tenemos las mujeres y que está siendo negado", afirmó.