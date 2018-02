Habló el línea que perjudicó a River: "Pido disculpas, no quiero dañar a nadie"

Alejandro Mazza, el árbitro asistente que validó un gol en offside en contra de River, pidió disculpas públicamente por su error y dijo no perdonarse el fallo.



Luego de convalidar un tanto de Santiago "Morro" García en clara posición adelantada, pidió que "no vean fantasmas porque no hay nada raro".



"Estamos conducidos por excelentes personas en el arbitraje. Cuando terminó el partido, le dije a Ponzio que lo había visto adelantado. Estoy mal por lo que pasó, no me puedo perdonar. Hay que bancársela. Somos humanos, no enemigos de los futbolistas", manifestó.



Mazza, que es profesor de educación física y guardavidas, consideró que luego de su fallo dado en el primer tiempo, trató de "no compensar a favor de River en el segundo".



"Si pasaba no hubiera estado tranquilo conmigo mismo. Mi actitud fue tratar de salir concentrado pese a que 50 mil personas me putearon. Uno trata de ser creíble aun en el error", dijo en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia.



Acerca de la jugada en sí, el "Chula" Mazza explicó: "Yo veo la posición del Morro y él vuelve sobre sus pasos, eso me engaña. En su momento, estaba convencido que había habilitado bien".



Mazza reconoció que el uso de la tecnología sumaría "porque yo estoy a favor del juego, no a favor de la equivocación" y contó que "el más crítico con mi labor soy yo, por eso pido disculpas públicamente".



El juez de línea dijo que "nuestra carrera es un aprendizaje constante" y contó que "uno no se deja llevar por lo que se dice de manera mal intencionada".



River empató 2 a 2 ante Godoy Cruz en el Monumental, en un partido con varios fallos arbitrales cuestionados por el local, entre ellos el gol de García, a los 24 minutos del primer tiempo, en una jugada en la que estaba adelantado.