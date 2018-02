Rotundo: "Hay que mejorar las atenciones de los consulados para los italianos"

Las elecciones del 4 de marzo serán las primeras que realizará la República Italiana con su nueva ley electoral, que plantea un sistema mixto entre colegios uninominales y listas sábana para designar a los 630 diputados y 315 senadores.



En ese marco, Francesco Rotundo, Candidato a Diputado por América Latina, visitó los estudios de Canal 26 y aseguró que: "Cada uno de los representantes que se elijan en el exterior va a contar y mucho".

Your browser does not support the video element.

El candidato por Lista UNITAL, explicó también que uno de los mayores desafíos es "mejorar la red consular" y que entre otro de los temas fundamentales está tratar el presupuesto. Dijo además: "Hay que mejorar las atenciones de los consulados para los italianos".



"Queremos equiparar la jubilación a la mínima de los italianos", aseguró.