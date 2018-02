Se derrumbó el restaurant de Margarita Barrientos cuando era inaugurado

El nuevo restaurante de Margarita Barrientos en Villa Soldati tuvo una accidentada inauguración al derrumbarse parte del deck donde estaban parados los asistentes, entre ellos, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En pleno acto, la construcción de madera cedió y los participantes cayeron aproximadamente un metro.

"Se vino abajo la entrada del buffet y gracias a Dios no pasó nada", explicó Barrientos tras el episodio.

La caída del deck se produjo durante la inauguración del restaurante, que fue construido en un viejo vagón de la Línea A de subtes que fue donado a la titular del comedor Los Piletones por el gobierno de la Ciudad.

En las imágenes del hecho se observa al ministro Frigerio y a Barrientos levantándose tras el accidente, con apenas unos golpes leves.