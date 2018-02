Rechazaron pedido de De Vido para declarar nula la pericia de su patrimonio

La fiscal de la causa por inconsistencia detectadas en el patrimonio, Alejandra Mangano, rechazó el pedido de nulidad del documento que pide la pericia al patrimonio de Julio De Vido y Alessandra Minnicelli.

El matrimonio no logra justificar un millón de pesos correspondiente al período 2003-2007. El perito de parte presentará un informe aparte. La causa quedó vinculada a la de la ex cocinera del matrimonio, investigada por lavado de dinero.

Fuera de la función pública y con un despacho en el Congreso de la Nación, el ex funcionario K incorporó en 12 meses, casi un millón de pesos a su patrimonio. Cerró el período 2016 con bienes por 2.846.717 pesos, un 48% más que en 2015. El monto total, de todo modos, sigue llamando la atención: representa unos 150.000 dólares.

Entre sus bienes cuenta con un departamento, una cochera, un vehículo, cuatro plazos fijos, dos cajas de ahorro y dinero en efectivo. El crecimiento de todos sus bienes fue de 929.531 pesos en un año. Estos número podrían comenzar a peritarse en 2018 -si la fiscal Alejandra Mangano lo pide-, para ampliar la información que ya ingresó al juzgado del juez Rodríguez, que abarca sólo la mitad del tiempo que De Vido fue funcionario.

El ex titular de Planificación Federal fue denunciado en 2007 por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto enriquecimiento ilícito por la adquisición de una chacra de 3,8 hectáreas en Zárate, con una casa incluida de unos 300 metros cuadrados. Sólo la propiedad vale unos 750 mil dólares. Se investigó un alquiler de 3.000 dólares y un vehículo entre los bienes que "no concordaban" con lo declarado por el ex ministro.

De Vido fue sobreseído en esta causa, pero en 2015 la Cámara de Casación ordenó que la misma se reabra. El juez Gustavo Hornos resaltó entonces que el ex funcionario "omitió poner en su declaración jurada un bien inmueble de unos US$ 750 mil", y que los ingresos que Minicelli dice tener "no se corresponden con la categoría que declaró ante el fisco".

En dicho contexto, el juez Rodríguez ordenó un peritaje sobre el período 2003-2007, cuyas conclusiones plantearon que el matrimonio "no logra justificar la suma de un millón de pesos", según constató Clarín en su momento. En el peritaje se habla de "diversas inconsistencias" sobre los ingresos y egresos declarados, los gastos familiares y movimiento de dinero.

Para el análisis se compulsaron declaraciones juradas de bienes, documentación presentada ante la AFIP, extractos bancarios, movimientos de tarjetas de crédito, entre otros documentos. Y algo dejó en claro el perito oficial: "Hay un millón de pesos que no se puede justificar".

Esta causa se encuentra vinculada a una por lavado de activos donde el matrimonio está imputado junto a Nélida Caballero, su ex cocinera. Un peritaje oficial determinó, que no se justifican 900 mil pesos usados para comprar siete vehículos y la compra de un campo por 1.800.000 de pesos en efectivo.