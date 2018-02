Detuvieron a un "canguro" en Constitución

La Policía de la Ciudad detuvo a un delincuente que robaba bajo la modalidad “canguro”, gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Durante tareas de prevención, personal del Centro de Monitoreo Urbano, dependiente de la Dirección Autónoma de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad de la Policía de la Ciudad observaron a un joven, quien merodeando entre los autos estacionados aprovechó el momento en que un semáforo en rojo detuvo el tránsito para acercarse a un colectivo, y en una rápida maniobra dar un salto para arrebatarle el celular a un pasajero del micro.

Esta modalidad de robo es conocida como "canguros" y suele observarse en zonas como Constitución, Once o Retiro, en donde a toda hora confluye una gran cantidad de colectivos.

Al observar el hecho, el encargado del CMU irradió una alerta, y personal de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona inició un rastrillaje, siendo asistido previamente por los operadores de las cámaras, logrando la identificación y detención del autor del hecho.