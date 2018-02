"Beto" Alonso: "La orden de perjudicar a River viene de arriba: Macri gobierna para Boca"

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Norberto “Beto” Alonso le apuntó directamente a Mauricio Macri por su fanatismo por Boca y los malos arbitrajes que sufrió River en las últimas fechas.

"De arriba viene la orden para perjudicar a River. Del presidente de la Nación puede ser. Pero todo vuelve, en el 2019 hay elecciones. Es hincha de Boca y gobierna para Boca", aseguró el ídolo millonario.

Alonso dijo que Macri podría ser quien ordena los fallos en contra del elenco Millonario "para golpear psicológicamente" a River, de cara a la final del 14 de marzo que disputará ante Boca por la Supercopa Argentina.

"Beneficiar a Boca no, porque está lejos en el campeonato, pero sí para golpearlo a River. Quieren que llegue destrozado psicológicamente y que no se arme, que no se le den los resultados porque sino te vas agrandando. Igual le vamos a ganar, que quede claro", afirmó.

Y agregó: "(Macri) es hincha de Boca, nada más. Y gobierna para Boca. A Menem (fanático de River) no lo vi nunca levantar el teléfono, a Macri no lo vi pero te das cuenta… Lo único que le interesa es Boca, lo conozco. ¿Que también hay ministros en el gobierno que son hinchas de River? Sí, pero no tienen la fuerza y ojo que no los rajen a la mierda ehh, no lo sé".