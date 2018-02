La venganza del canguro: le rompe la mandíbula a cazador

Una insólita noticia da vuelta en Internet: un canguro le rompió la mandíbula a un cazador. Sí, leíste bien. El joven de 19 años fue el encargado de contar lo que le pasó mientras cazaba en una zona de Australia.

Se llama Joshua Hayden, y mientras cazaba con su hermano cerca de Kellerberrin, vieron a tres canguros en el lugar. Uno de ellos se lanzó contra el auto en movimiento y ahí ocurrió lo inesperado.

"En realidad chocó contra un lado del coche y rompió la ventana delantera. Luego rebotó sobre mí y me golpeó directamente en la mandíbula", relató. Dijo, además, que quedó inconsciente.

"Me desperté y mi hermano estaba intentado explicarme lo que había pasado. Dije: 'No me pegaste' y él me dijo: 'No, el canguro lo hizo'", agregó en su relato.

Tras el incidente, los hermanos fueron a un centro médico en Northam y luego al hospital Royal Perth donde le dijeron que debía esperar diez días para ser operado porque tenía la cara muy hinchada.

"De las veces que salimos al bosque, nunca había oído hablar de esto antes... pero los canguros se están volviendo locos estos días. Ni bien ven un coche, suben directamente y se revuelven", agregó. La naturaleza es sabía... y al menos los animales se defienden en su propio hábitat.