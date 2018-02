Cantos contra Macri en cancha de River: una bomba de tiempo a punto de estallar

El reciente partido entre River Plate y Godoy Cruz en el estadio Monumental desató la ira de los hinchas millonarios. Pero en esa bronca no tuvo casi nada que ver las pocas respuestas futbolísticas del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, sino una seguidilla de malos arbitrajes en su contra. Los fallos arbitrales del último partido fueron la gota que rebalzó el vaso y colmó la paciencia.

El rumor se escucha en el aire: hay una campaña en contra de River. Pero claro que eso es algo que no se puede afirmar por completo, aunque no es extraño que casi todos los hinchas "millonarios" lo piensen.

La bronca se descargó del modo menos pensado, cuando la hincha de River Plate comenzó a cantar contra el mismísimo presidente argentino, Mauricio Macri, haciéndolo responsable de esa supuesta campaña sucia para perjudicar al equipo de la Banda.

Pero sin embargo, y más allá de las conjeturas de cada una de las partes, lo curioso es que es muy posible que casi todos los hinchas de otros clubes de fútbol argentino piensen lo mismo.

El hecho no ha pasado inadvertido, ya que históricamente, nunca se insultó a un presidente de la Nación desde las tribunas de una cancha de fútbol; aunque no deja de ser también muy cierto que ninguno fue presidente de una institución deportiva grande como lo fue Mauricio Macri cuando fue presidente de Boca Juniors.

En una investigación exclusiva, el periodista Atilio Costa Febre, que sigue habitualmente a River en sus transmisiones, sostuvo: "Yo estoy seguro de que el 60% de la gente que ayer insultó a Macri en la cancha de River lo votó para presidente. Lo mismo debe pasar con la gente de San Lorenzo. El Gobierno debería tomar nota de lo que está ocurriendo y tener en cuenta que esto que pasa desde una expresión política, económica, deportiva y social como lo es el fútbol, va en desmedro de su figura. Yo soy alfonsinista. No soy macrista, pero voté al presidente y pretendo que le vaya bien. Me duele ir a una cancha, a "mi" cancha que es la de

River, y escuchar que lo insultan".

Y luego agregó: "Cuando habló de tener la "guardia alta", Marcelo Gallardo dijo algo que la mayoría no se anima a expresar".

No es menor el tema, sólo que eso de tener la "guardia alta" debería reflejarse en prudencia y mesura de parte de los dirigentes, para que todo esto no se transforme en una bomba letal que estalle en sus manos y en las de los hinchas.

A todo se suma que Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA no oculta ser fanático de Boca y no se da cuenta de cómo eso lastima a la figura presidencial. Es cierto que los arbitrajes ahora son muy malos contra River, y lo de Jorge Baliño y el asistente Alejandro Mazza contra River fue cuestionable. Pero esta es una situación que merece gran atención.

Como fuera, el presidente Macri tendría que suavizar la cuestión e incluso hacer entrar en razones al presidente de la AFA. Todo debería apuntar a desactivar una bomba de tiempo que está a punto de estallar.