Mujer enterrada viva en Brasil: detalles escalofriantes del caso que horroriza al mundo

El caso de una mujer que fue enterrada viva por error en Brasil no deja de causar horror. Es digno de una película de terror, pero sin embargo es tan cierto como estremecedor.

Ahora, a pocos días de haberse dado a conocer la noticia, surgen otros datos no menos escalofriantes.

La policía brasileña investiga si efectivamente Rosangela Almeida dos Santos (la mujer en cuestión) fue enterrada viva en una ataúd y murió allí dentro once días después de ser sepultada, tal como relataron los familiares.

"Hubo muchos rumores y lo principal es eso, saber si ella estaba viva o no", aseguró el delegado Arnaldo Monte, quien sospecha que la mujer ya estaba muerta al momento de ser enterrada.

Los médicos van en el mismo sentido y aseguran que la muerte se debió a un shock séptico, por lo cual firmaron sin dudar el certificado de defunción el pasado 29 de enero.

Pero la historia macabra no culmina allí, ya que según parientes de la mujer, algunos vecinos del cementerio en donde fue enterrada por error escucharon gritos que provenían de dentro del ataúd.

Así decidieron desenterrar a la mujer, de 37 años de edad, tras lo cual la madre aseguró por todos los medios posibles que el cuerpo de su hija tenía lesiones que nadie había percibido antes de ser sepultada.

"Los clavos que estaban encima estaban sueltos. Ella estaba herida, como quien están intentando salir del ataúd", dijo Germana de Almeida, madre de Rosangela.

El delegado titular de la localidad de Riachão das Neves Arnaldo Monte, en el interior de Bahía (noreste), aseguró por su lado que familiares habían pagado para que le fuese colocado un litro de formol a la víctima, lo que explicaría que el cuerpo no estaba en estado de descomposición. El dato suma otro ingrediente misterioso al caso.

¿Para qué querrían conservar el cuerpo?

"Si ella estuviese viva en aquel momento el cuerpo habría reaccionado con el formol", explicó un médico.

La policía también pidió un estudio psicológico de la madre para conocer el estado emocional de la mujer tras la pérdida de su hija y poder concluir así la pericia policial.

"Así que tenga un informe psicológico de la madre, yo cierro la investigación y la remito al juez. Y el juez, al analizarla, decidirá si hay o no la necesidad de hacer una exhumación, la retirada del cuerpo para una análisis", afirmó.

Lo concreto es que el caso de la mujer enterrada viva por error aún no está cerrado y, lejos de poder estarlo, sigue aportando más datos reveladores y escalofriantes por dilucidar.