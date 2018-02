MeToo: "Me agredió violentamente y sí, me violó", dijo Karla Souza

Una nueva historia sobre el movimiento #MeToo llegó a la CNN en Español. Allí asistió la actriz mexicana Karla Souza, quien se confesó en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Reveló que fue violada por un director mexicano tras haber sido acosada de forma sistemática en medio de un set.

El canal de noticias tiene un segmento donde se presentan historias sobre acoso sexual. La idea surgió tras el nacimiento del movimiento #MeToo conocido por el caso del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de acoso por famosas actrices del cine de Estados Unidos.

Souza reveló que todo ocurrió al inicio de su carrera, durante un mes en que estuvo en una locación para filmar una película. Ella tuvo alojamiento en una habitación en el mismo hotel del director, mientras que el resto del elenco estaba en otro lugar.

Y ante la TV contó lo sucedido: "Todo mundo se empezó a dar cuenta que yo estaba quedándome sola en el mismo hotel donde está el director...". Fue una noche, que a las dos de la madrugada, él tocó a la puerta de su hotel para contarle de una idea de la película.

Karla aseguró que "no era apropiado, no era algo que debió haber sucedido... Yo (estaba) con mi pijama de franela de niña...".

Claro que comenzó a darse cuenta que las visitas se repetían una tras otra. Fue entonces cuando no lo dejaba entrar y entonces, él se vengaba en el set de filmación: "Me la cobraba... Decía no filmar mi escena... Comenzaba a humillarme frente a los demás... Era un control psicológico que comenzaba a tener conmigo... Y al mismo tiempo era encantador....".

Hasta que sucedió lo peor. Una noche, el director la agredió: "Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó".

Tras su dura confesión, la actriz no quiso dar el nombre de su agresor.

Aristegui aseguró que todas las historias que serán presentadas en la CNN cuentan con una particularidad: las denunciantes pidieron omitir los nombres de los agresores. Quizá teman que pueda afectarse su profesión... o recibir venganzas...