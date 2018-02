Frigerio a Moyano: "Ninguna marcha, por más éxito que tenga, podrá frenar el proceso judicial"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, afirmó que la movilización convocada por Hugo Moyano es "una marcha del retroceso" y advirtió que "ninguna marcha, por exitosa que sea, va a frenar el proceso judicial" al que se enfrenta el sindicalista.

"No hay privilegios. Hay que rendir cuentas a la Justicia, explicar de dónde sacamos la plata, desde los trabajadores hasta el Presidente y (Hugo) Moyano. Ninguna marcha, por exitosa que sea, va a frenar el proceso judicial", advirtió Frigerio.

El funcionario aclaró que "no hay una cuestión personal" contra el líder de los camioneros. "Si tiene las cuentas en regla lo tiene que explicar a la Justicia; no va a haber problemas. No se persigue a nadie, pero tenemos que entender que vivimos en otro país. Desde hace dos años todos estamos obligados a rendir cuentas a la Justicia", indicó.

Frigerio dijo que el gobierno viene trabajando "con muchos dirigentes sindicales, en mesas de trabajo, tratando de generar puestos de trabajo, en eso somos socios con los sindicalistas".

Anunció, en tal sentido, que existen 6.270.000 trabajadores con empleo formal. "Nunca hubo tantos registrados" dijo, y agregó que solo en los últimos 18 meses se incorporaron 200 mil trabajadores.

"Venimos trabajando en las mesas de la construcción, textil, automotriz, mesas sectoriales para ver como destrabamos, resolvemos problemas. Creamos trabajo genuino, de calidad, que es lo único que va hacer posible la reducción de la pobreza" y esto "no lo podemos hacer solos, sino con los representantes de los trabajadores, los trabajadores y los empresarios".

"Tenemos una muy buena recepción de la mayoría sindical, otros están viendo otra película", agregó Frigerio.

Consultado sobre la relación de Moyano con la ex presidenta Cristina Kirchner respondió que "los requerimientos de la Justicia los une", y mencionó que tienen que "rendir cuentas a la justicia, con pedidos específicos".

Por otra parte dijo que en la jornada de mañana seguirá trabajando como todos los días y acompañará al presidente Mauricio Macri a la provincia de Entre Ríos, gobernada por el peronismo, para inaugurar obras públicas y ratificó que el gobierno "seguirá con esta transformación de la Argentina".

"No tiene que cambiar nada este ejercicio de presión sobre la justicia que no va a tener éxito", dijo en relación a la movilización de mañana y reiteró: "vamos a seguir trabajando para resolver los problemas de la Argentina".

Sostuvo que los gobernadores "están comprometidos en la necesidad de generar inversión, empleo" y agregó que "no están de acuerdo con esta práctica" en alusión de la marcha de Moyano y agregó que los mandatarios "están cerca de la ciudadanía. La gran mayoría quiere seguir trabajando mañana, con sus actividades de todos los días. Esta es una marcha que tiene objetivos diferentes a la que expresan sus organizadores", advirtió.

Frigerio dijo luego que este gobierno puso "la vara alta respecto de la transparencia de la política y general", recordó que sancionó la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y cambió los mecanismos de licitación de obra pública.

"Asumimos esa responsabilidad, que la gente exige" y en ese marco aceptó la renuncia de Valentín Díaz Gilligan.

"Él va a poder probar a la Justicia que es inocente, no se quedó con recursos de nadie" y agregó: "confío en su honestidad e inocencia" y agregó que renunció "para no perjudicar al gobierno, entendió eso y el presidente aceptó la renuncia".