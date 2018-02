Durante el partido entre Comercial y Operario que se jugó en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, se resolvió con un gol en los descuentos.

Comercial, marcó el tanto de cabeza en una pelota aérea cuando ya se jugaba el tiempo adicional.

Luego, sorpresivamente un jugador del Operario, Jeferson Reis, agredió a uno de los alcanzapelotas, tomándolo a golpes de puño en el piso que festejaba el gol de la victoria.

El partido terminó en un escándalo, tuvo que intervenir la policía que intentó detener al agresor pero no lo logró ya que el jugador abandonó rápidamente el estadio.

El alcanzapelotas, de 19 años, Tadeu Francisco, presenta fractura en la nariz, entre otras lesiones debido a la golpiza.