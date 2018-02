Marcha del #21F: "No tengo miedo de ir preso", dijo Hugo Moyano

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó esta tarde que no tiene "miedo de ir preso" ni de que lo "maten", porque -según dijo- está "dispuesto a dar la vida por los trabajadores".

"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial, al cerrar el multitudinario acto.



En el escenario en 9 de Julio y Belgrano, Moyano enfatizó: "Así que por más que hagan y digan lo que digan, aquí estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera".

El regreso a casa, con complicaciones en horas de la tarde en medio de la desconcentración de la marcha. El #21F reunió a miles de personas en Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano, en la Capital Federal.