Bárbaro: "El peronismo vuelve a unirse, pero incluir al kirchnerismo es destinarse a perder"

El histórico dirigente peronista, Julio Bárbaro, habló sobre el presente y el futuro del peronismo. Se expresó claramente sobre el hecho puntual de la reorganización partidaria, pero al mismo tiempo marcó su postura contraria a que la reorganización y la unidad se den con el kirchnerismo adentro.

En este sentido, Bárbaro sostuvo que el kirchnerismo "no expresa un lado de la grieta, ella es la grieta en su revitalización histórica. Desvirtuaron el lugar del

peronismo, lo asimilaron al progresismo, intentaron que los 70 ocuparan el lugar fundacional del 45. Todo fue retroceso, todo fue deformado. Ahora, cada vez que se amontonan sus seguidores, solo quedan en claro sus odios y nada de sus propuestas. El peronismo definía una identidad, el kirchnerismo, solamente un resentimiento".

En un sentido similar Julio Bárbaro manifestó que "Macri ejerce un gobierno flojo de propuestas, no logra por ahora definir un rumbo que nos devuelva el futuro ni le deja un lugar a la esperanza. Expresa un libre mercado que ya no existe en ningún país del mundo. Pero siempre tendrá más votos que Cristina, primero, porque nadie vuelve al pasado y, luego, porque ese pasado al desnudo es patético. Son coléricos, meten miedo, así nadie gana una elección y la sublevación social es solamente un sueño del delirio de su codicia. Son pasado, vigente únicamente por la debilidad del presente, pero no tanto como para devolverles un protagonismo que ellos mismos convirtieron en demencial. Se creen expresión de una ideología cuando resulta imposible encontrarles una idea. Como todo pasado, cuando se exacerba, se debilita".

Sin embargo, avanzó aún más al afirmar que "el peronismo vuelve a unirse, pero incluyendo al kirchnerismo está destinado a perder". Y finalmente agregó: "Son figuras que tienen un techo, ya no pueden crecer, solo seguir perdiendo adeptos".