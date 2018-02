Juan Carlos Schmid: "Acompañamos a las organizaciones en conflicto"

El dirigente cegetista Juan Carlos Schmid habló como primer orador en la movilización del 21F convocada por Hugo Moyano.

En su corto discurso Schmid sostuvo: "Repudiamos la rebaja a los jubilados", a la vez que prosiguió expresándose sobre la política de paritarias del Gobierno de Macri al afirmar que "queremos negociaciones libres y sin topes".

En el mismo sentido, Schmid dijo: "Rechazamos el DNU que afecta a todos los trabajadores y acompañamos a las organizaciones en conflicto".

Finalmente, dijo Schmid: "Llegan productos importados que afectan nuestro trabajo".