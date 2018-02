Sergio Palazzo: "Pueden faltar dirigentes, pero los trabajadores están de pie"

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó esta tarde que la movilización en el centro porteño es "pacífica" y advirtió que la "violencia" es el gobierno de Mauricio Macri, "cuando ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio".

"Violencia es haberle robado a los trabajadores cuando votaron la ley previsional. Violencia es cuando eliminan impuestos a los ricos y se los siguen cargando a los trabajadores. Violencia es cuando se ataca a los dirigentes sindicales para conseguir su silencio", resaltó Palazzo.

En el escenario ubicado sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano, expresó su respaldo al líder de Camioneros, Hugo Moyano, y a "todos los que son objeto de persecución de este gobierno".

"Hoy nace la resistencia a las políticas de este gobierno", enfatizó el secretario general de La Bancaria.

Luego dijo: "Los trabajadores podemos cuidarnos solos, no es necesario una cacería. violencia es haberle robado a los jubilados cuando votaron al reforma previsional, violencia es querer implementar una reforma para quitarnos derecho a los trabajadores. Violencia es cuando se ataca a las organizaciones sindicales. Luchamos y no tenemos miedo".

En el mismo sentido, expresó: "También violencia es mentir con la pobreza 0. Acompañamos a todos los sindicatos y compañeros que son un objeto de persecución, somos los mismo que marchamos contra la reforma laboral".

Finalmente, sostuvo Palazzo: "Le decimos al presidente Macri que basta de perseguir a los trabajadores y se dedique a gobernar para todos los argentinos. Pueden faltar dirigentes pero los trabajadores están de pie. Habrá dirigentes gremiales ausentes, pero los trabajadores están acá".