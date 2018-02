Hugo Moyano: "No estoy implicado en ninguna denuncia de corrupción por ahora"

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, rechazó esta que la movilización contra el gobierno sea para esquivar las causas judiciales en su contra y afirmó que tiene "las suficientes pelotas" para defenderse solo.



"Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo", recalcó Moyano y aseguró que no está "implicado en ningún tema de corrupción".



El secretario general del gremio de Camioneros resaltó esta tarde que la movilización contra el gobierno es "pacífica" y no busca "amenazar", al tiempo que sostuvo que los trabajadores no son "desestabilizadores".



"Multiplicaron a los pobres y todavía nos quieren hacer creer que sus políticas en el futuro nos van a beneficiar, es mentira.

Los ataques gremiales son para destruir la defensa que puedan tener los trabajadores. Eso es lo que venimos a decirle en una marcha pacífica", subrayó Moyano.

"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón", remarcó el líder gremial, al cerrar el multitudinario acto.

Al cerrar el acto contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri, el líder sindical subrayó: "No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner". No somos antidemocráticos, así que se queden tranquilos, pero sí somos luchadores y vamos a luchar incansablemente".