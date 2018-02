Paulino Rodrígues: "Vimos a Moyano enojado porque sabe que la prisión es un riesgo"

Tras el cierre de la marcha del 21F convocada por Hugo Moyano, enfrentado con el Gobierno de Mauricio Macri, Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Paulino Rodrígues, periodista del canal, para analizar el discurso del líder camionero.

"No hubo tanta concurrencia como se esperaba en la previa, pese al colectivo heterogéneo de concurrentes que llevaron", comenzó Rodrígues.

Your browser does not support the video element.

Sobre la postura de Moyano, el periodista de Canal 26 recordó que durante este 22F "tampoco hubo anuncio de paro nacional y sí, en cambio, se habló sobre comenzar a trabajar en la unidad sindical, cosa nada sencilla", prosiguió. En el mismo sentido, Rodrígues destacó que, durante el acto, Moyano deslizó la posibilidad de "reestructuración de la CGT ya que el triunvirato cegetista está resquebrajado y sólo uno de los integrantes del triunvirato fue al acto".

Your browser does not support the video element.

En el mismo orden de cosas, Rodrígues remarcó que, lejos de apoyar a Moyano, muchos dirigentes sindicales "lo dejaron solo y lo denostaron", en la previa a la marcha.

Finalmente, sobre el abanico de dirigentes que asistieron al acto de Moyano, Paulino Rodrígues sostuvo que "no está claro cuánto en común tienen estos opositores a Macri", tras lo cual dijo sin rodeos, que hoy se vio a "un Moyano enojado y ofuscado porque sabe que la prisión es un riesgo".