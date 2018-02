Clara Mariño: "Escuché tanto las palabras gorilas, pelotas y ovarios, que no quedó lugar para las ideas"

"En los disursos escuché tantas veces las palabras trabajadores, gorilas, pelotas, CEO, ovarios, que casi no quedó lugar para las ideas", así comenzó la periodista Clara Mariño su entrevista exclusiva con Canal 26 tras el cierre de la marcha del 21F encabezada por Hugo Moyano en su claro enfrentamiento con el Gobierno Nacional de Mauricio Macri.

Mariño también destacó que "el discurso de Moyano fue el más astuto, más moderado y más político de todos los que se escucharon", y luego continuó: "Me parece que el discurso de Moyano, que era el gran convocante en la marcha, más allá de sonar fuerte, no cerró en ningún momento puertas con el Gobierno".

"Moyano es un hombre más preocupado por el destino judicial de Pablo Moyano y sus hijastros que por él mismo", aseguró en Canal 26 Clara Mariño, quien sobre este punto también insitió: "Esto es algo que Moyano no va a decir, pero es así".