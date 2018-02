Video: dejaron a un nene encerrado en balcón de jardín de infantes

Una joven publicó en su cuenta de Facebook unas imágenes que indignaron: un nene, de alrededor de tres años encerrado sólo en un pequeño balcón de un jardín maternal en Gerli.

Los videos fueron grabados desde la calle y en ellos se puede ver al nene sólo en el espacio reducido del primer piso del jardín "Jugarte". Varios usuarios compartieron la publicación y repudiaron el hecho.

Algunos vecinos del lugar también dejaron sus opiniones en la página de Facebook de la institución: contaron que tuvieron malas experiencias y que dudan de que el lugar esté habilitado.