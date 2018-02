Video indignante: delincuentes golpean y maltratan a comerciante durante un robo

Al menos dos delincuentes ingresaron a una perfumería de San Francisco Solano y protagonizaron un violento que finalizó con un vendedor fuertemente maltratado.

Las cámaras de seguridad del local captaron el violento robo, que luego fue difundido a través de las redes sociales, viralizandose a los pocos minutos.

Your browser does not support the video element.

Según datos de los testigos, los sujetos se movilizaban en un automóvil Gol Trend color rojo.

Tras golpear a un vendedor y tomar del cuello a una clienta, los delincuentes escaparon y aún no fueron detenidos.