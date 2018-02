Moyano aseguró que "está grande de edad" para liderar CGT y aplazó posible paro

Hugo Moyano aseguró que está “grande de edad” para volver a conducir la CGT tras el quiebre del triunvirato y advirtió que si el Gobierno sigue sin dar respuestas al movimiento obrero, el siguiente paso puede ser analizar la posibilidad de un paro general.

“Eso no se ha conversado todavía, espero que no sea así. Si no hay respuesta a nada y si la respuesta es reaccionar en contra, tarde o temprano la gente se cansa y recurre a la legitimidad que establece la Constitución. Todavía no se ha discutido la posibilidad de un paro general, pero tarde o temprano, si no dan respuestas, veremos”, apuntó.

El líder de camioneros criticó al presidente Mauricio Macri -con quien dijo no hablar desde hace tres meses-, al señalar “que la contradicción del Gobierno es que habla de diálogo y hace lo contrario a lo que dice”.

En declaraciones a la radio La Red, el sindicalista reiteró que le "preocupa que no alcance la plata y que no se generen empleos nuevos" y rechazó que haya convocado a una movilización por motivos personales.