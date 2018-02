Peña: "La única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner, es la que lidera el grupo"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, desestimó que el Gobierno vaya a convocar al diálogo a Hugo Moyano, al tiempo que evaluó que la ex presidenta Cristina Kirchner es quien "lidera intelectualmente" a los sectores que se movilizaron junto al secretario general de Camioneros.

"No sé cuál sería el tema (para dialogar) en este contexto. (Si busca) reunirse para hablar con las cuestiones judiciales (el presidente Mauricio Macri) no es la persona con la que tiene que juntarse, es otro poder, no el Poder Ejecutivo", dijo Peña.

En declaraciones a la radio La Red, el funcionario señaló que "no hay ni un pedido, ni un tema" del que hablar con Moyano.

Y evaluó que la movilización realizada este miércoles "se centró sobre" la cuestión judicial.

Por otra parte, Peña afirmó que "la única que faltó en el palco es Cristina Kirchner, que lidera intelectualmente ese grupo".

El jefe de ministros consideró que la que lideró Moyano fue "una marcha más de las que hemos visto muchas veces" y sostuvo que "no había una consigna, un elemento puntual".

"La consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales, creo que no tiene nada que ver lo que puede pasar en la calle con la cuestión judicial. Si Moyano cree que por armar una marcha eso tiene que transmitirle un mensajes a los tribunales de que está por encima de la ley" se equivoca, afirmó Peña.