Hugo Moyano: "Hay actitudes de funcionarios que son de gorila"

Tras la movilización del #21F, el secretario general del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano, dijo que está dispuesto a hablar con el presidente argentino Mauricio Macri, pero de todos modos afirmó que la relación se rompió porque -según sus propias palabras- algunos de los ministros del gabinete "son verseros".

"Si Macri se quiere sentar a hablar lo voy a hacer para encontrar alguna solución. No sería normal de un dirigente que tenga responsabilidad, que un Presidente lo llame a conversar y no vaya.", dijo Hugo Moyano.

Luego comentó: "Hace tres meses que no hablo con él (por Macri). La falta de respuesta rompió la relación. Y las actitudes de muchos ministros que nunca nos daban solución a nada. Es todo verso".

Así mismo, en declaraciones radiales ante Luis Novaresio, sostuvo que "hay actitudes que toman muchos funcionarios que son de gorila. Ayer lo escuchaba al ministro, tenés que tener un poco de respeto por la persona que maltrató. Habla como si fuera un ejemplo de funcionario". Sus palabras aludían, sin mencionarlo directamente, al titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca.

Pero Moyano también aseguró que "hay funcionarios que creen que saben todo", mientras que pidió que haya gente que "sepa de la actividad en la que se desarrollan".

El gremialista sostuvo que entre los sindicatos que se manifestaron ayer en la avenida 9 de Julio "no se conversó la posibilidad de un paro general", aunque no descartó esa posibilidad, al afirmar: "tarde o temprano si no dan respuestas, la gente se cansa".

"Si tienen miedo de participar, pierden la dignidad", comentó el líder de Camioneros sobre los sindicalistas que dijeron que iban a ir pero que no asistieron. "Estoy grande para ser secretario de la CGT, no lo sería", comentó Moyano.

Por otro lado, aseguró que "no bajó la inflación", sino que "bajó el consumo y eso hizo que la inflación se detenga".