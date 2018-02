Luego de la marcha del #21F, el kirchnerismo piensa en cumbre Cristina-Moyano

La movilización organizada por Hugo Moyano el miércoles 21 de febrero reavivó la idea de una posible reunión entre el dirigente camionero y la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner.

Era esta la idea que sobrevolaba el recinto del Instituto Patria, afín a la ex mandataria. Sin embargo, surge inevitable la gran pregunta: ¿Cuándo será la reunión entre ellos?

Por ahora, nadie puede responderlo y el tiempo dirá; aunque de todos modos otra cosa es casi segura: hay voluntad.

El primero en dar pautas de un posible acercamiento fue el propio Moyano.

"Si Cristina me llama y me dice: Negro, por qué no te venís a tomar un café, yo voy", sorprendió un Moyano que años atrás no ahorró críticas en contra de ella. Ese día, su ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández había confirmado el rumor del reencuentro con la ex mandataria tras más de una década.

"Si ella paga el café", fue la irónica respuesta de Héctor Recalde, un actual ababanderado K.

Cristina Kirchner no fue ayer a la movilización pero sí lo hizo su hijo Máximo Kirchner.

El diputado reapareció junto a otros pares caminando con la columna de La Cámpora que quedó a 200 metros del escenario. En otro sector relativamente cercano estaban Fernando Espinoza y una delegación de su sucesor, con la bandera "Gustavo Menéndez conducción".

Más alejado estuvo el PJ nacional, que no adhirió orgánicamente, sólo a título personal José Luis Gioja. Es más, gobernadores peronistas se mostraron ayer cercanos a la Rosada: Gustavo Bordet fue anfitrión de Macri y el chaqueño Domingo Peppo se juntó con el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En tanto, los diputados del FpV-PJ partieron desde el Congreso. Además de la sorpresiva presencia del economista libertario Javier Milei, que generó infinitud de memes en las redes sociales, también se lo vio en la calle al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, luego de que la Casa Rosada le pidiera una

sanción en la CIDH.

Más allá estaban, también, los movimientos sociales, algunos que también se alejaron al final del kirchnerismo. Hace tiempo que, si bien no del todo unidos, no estaban tan cerca en un mismo evento.

Claro que desde el más cercano entorno de la ex presidente Cristina Kirchner, no pocos sostenían que "es el día de Hugo" (por el 21F), y de ese modo daban por descartado que el esperado encuentro se diera justamente en ese instante tan importante para el sindicalista.