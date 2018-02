En enero se dio la mayor fuga de dólares por turismo desde la convertibilidad

La salida de dólares por turismo de argentinos que viajaron hacia el exterior llegó a los u$s 1567 millones en enero y -de ese modo- marcó un récord que no se registraba desde la salida de la convertibilidad.

El máximo registro se había dado durante el primer mes del año 2017, cuando los gastos hechos por los turistas argentinos en el exterior sumaron u$s 1433 millones. Así, el crecimiento interanual fue de 9,35%.

Los datos surgen como consecuencia del último informe del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) publicado por el Banco Central (BCRA), en el cual la autoridad monetaria indicó que los ingresos brutos por turismo totalizaron u$s 229 millones (lo que representó una variación interanual del 37%) mientras que los egresos brutos alcanzaron los u$s 1567 millones (+9,35%).

De esta manera, el déficit neto de la cuenta de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" llegó a u$s 1339 millones y registró una suba interanual de 6%.

En ese sentido, el organismo dirigido por Federico Sturzenegger remarcó que el consumo de viajes, pasajes y otros pagos cursados al exterior por el uso de tarjetas se marca mucho más y se incrementa durante la temporada de verano.

Dentro del balance cambiario, la salida de dólares por turismo se contabiliza en la cuenta "Servicios", cuyo saldo negativo fue de u$s 1359 millones en enero. Al margen de los gastos en el exterior, ese rubro mostró la salida de u$s 57 millones por "Fletes y Seguros" y de u$s 142 millones por "Otros servicios". Los egresos, en tanto, estuvieron parcialmente compensados por la entrada de u$s 179 millones que aportaron los "Servicios empresariales, profesionales y técnicos".

El informe del MULC de enero también pormenorizó el tipo de gastos que se computa dentro de la cuenta "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" con los datos totales del año 2017.

Según las estadísticas, el 70% de los dólares comprados en ese rubro durante el año pasado fueron girados para cancelar deuda con compañías internacionales emisoras de tarjetas; un 17% fue adquirido por compañías de transporte de pasajeros; un 12% fue demandado por operadores turísticos; y un 1% correspondió a compras de billetes de no residentes.

El BCRA destacó también que una parte de lo girado al exterior para pagar a emisoras internacionales de tarjetas está destinado a la cancelación de bienes o servicios contratados por argentinos a través de Internet, sin trasladarse al exterior. La entidad puso como mejores ejemplos de esto a las suscripciones y las compras de bienes "puerta a puerta" y dijo que no tiene posibilidad alguna de distinguir el comercio electrónico de los gastos turísticos.

Sin embargo, también se afirmó: "En base a información de empresas emisoras de tarjetas, se estima que de lo girado al exterior en 2017 para saldar deudas de tarjetas, un 85% correspondió a gastos vinculados con viajes de argentinos en el exterior y el 15% restante a bienes o servicios recibidos por argentinos sin

haber viajado (u$s 1300 millones)".

Finalmente, la entidad informó que el dato más claro y revelador para saber el resultado de gastos turísticos en el país es el publicado por el Indec junto con la balanza de pagos, que para el año pasado "arrojaría una salida neta de unos u$s 7900 millones". Según sostuvo el BCRA, el resultado de dicho rubro incluye las compras de bienes durables de consumo. "Se estima que un 40% de los gastos de argentinos en el exterior en 2017, alrededor de u$s 4000 millones, fueron en bienes, cuyo rubro principal es indumentaria, seguido por artículos del hogar y supermercados, mientras que el 60% restante es en servicios, como hoteles, transporte y restaurantes".