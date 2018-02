Bullrich, sobre las "narcovalijas": "La droga nunca viajó, se cambió por harina"

La ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló del importante operativo anti drogas concretado hoy como "una de las operaciones más complejas y extravagantes" la causa de las narcovalijas en la Embajada de Rusia en el país, por la que han sido detenidos un policía de la Ciudad y a un exfuncionario ruso.

La causa fue abierta en 2016 y se investiga el frustrado tráfico de 389 kilos de cocaína con destino a Rusia distribuidos en 360 paquetes, y ocultados en valijas diplomáticas.

Tras un importante despliegue en el que se manejaron escuchas telefónicas, tareas de inteligencia y un plan para cambiar la droga por harina arrestaron a cinco involucrados: dos en la Argentina y tres en Rusia.

Los involucrados directos en el ilícito son un subinspector de la Policía de la Ciudad y un exfuncionario ruso. Además hay un prófugo que buscan en Alemania y que es llamado "Señor K".

"La droga nunca viajó a Rusia, viajó la harina", dijo Bullrich.

"Creemos que este operativo es importantísimo, la Argentina está a la altura de las circunstancias", agregó la funcionaria, que destacó la coordinación con la Inteligencia rusa.

"Trabajamos sin que se filtre nada", aseguró la ministro de Seguridad en rueda de prensa.

El alerta que dio origen a esta causa se produjo el 14 de diciembre de 2016, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación recibió un llamado del embajador ruso en la Argentina, que había encontrado 12 valijas diplomáticas con cocaína en el Colegio de la Embajada, en la Ciudad de Buenos Aires.

Advertida tras el aviso la Justicia ordenó las intervenciones telefónicas y las tareas de inteligencia. Además se organizó un plan para hacer caer a los involucrados: cambiaron la droga por harina y les pusieron GPS a las valijas.